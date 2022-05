Corona : Diese Vereine aus Bernkastel-Wittlich bekommen Corona-Hilfen vom Land

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bernkastel-Wittlich Rund 16.000 Euro sind aus dem Hilfsprogramm des Landes für wegen Corona in Not geratene Vereine in den Kreis Bernkastel-Wittlich geflossen. Profitiert davon haben zwei Vereine.