Pandemie : Landrat Gregor Eibes fordert verlässlichere Angaben zu Lockerungen

Bernkastel-Wittlich Landrat Gregor Eibes wünscht sich konkretere Aussagen zum Ende der Coronamaßnahmen. Bernkastel-Wittlich liegt unter 35er-Inzidenz.

Ein in Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz zeigt, dass der Landkreis Bernkastel-Wittlich die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuen Coronavirus unter Kontrolle gebracht hat. Damit legt der Kreis seit Pandemiebeginn für die Region Trier nicht zum ersten Mal die besten Zahlen vor. Auch im Landesvergleich braucht sich Bernkastel-Wittlich nicht zu verstecken: Nur Stadt und Kreis Kaiserslautern sowie Zweibrücken konnten nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes in den letzten sieben Tagen noch weniger Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner vorweisen. Mit einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 23,1 (Stand: 16. Februar) hat der Kreis Bernkastel-Witltich das von der Bundesregierung gesteckte Ziel einer 7-Tage-Inzidenz von 35, ab der weitere Lockerungen möglich werden sollen, bereits mehr als erreicht.

Dann könnte man den Kreis doch so langsam schon mal wieder hochfahren, wird da manch einer wohl sagen.

„Als Landrat eines Landkreises mit einer 7-Tages-Inzidenz von (Stand 16. Februar) 23,1 Fällen je 100 000 Einwohner und als Privatperson, die wie jeder andere auch von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen ist, hätte ich mir ehrlicherweise konkretere Ankündigungen gewünscht, wann mit welchen Lockerungen gerechnet werden kann“, sagt Eibes. Allerdings teffe eine Ministerpräsidentenkonferenz ihre Entscheidungen nicht für einen einzelnen Landkreis, sondern letztlich für 83 Millionen Bundesbürger in 16 Bundesländern. Vor diesem Hintergrund müsse man wohl akzeptieren, sagt der Landrat, dass am Ende eines solchen Abstimmungsprozesses oftmals auch Kompromisse stünden.

Man darf ja mal etwas Phantasie entwickeln: Wenn Eibes für den Landkreis eine eigene Coronaverordnung schreiben könnten, was würde dann im Kreis eventuell anders laufen? Dürften eventuell Geschäfte und Betriebe, die nun weiterhin geschlossen bleiben müssen, sofort oder früher wieder öffnen? Und wie könnte das – falls möglich – nach Meinung des Landrates gehen?

„Natürlich läge es mir am Herzen, dem Gewerbe und Handel, den Dienstleistern sowie der Hotellerie und Gastronomie eine rasche Öffnungsperspektive aufzuzeigen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass es unter konsequenter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln gelingen würde, die Betriebe wieder hochzufahren, ohne dass von ihnen besondere Infektionsgefahren ausgingen“, so Eibes.

Allerdings sei er auch der Meinung, dass isolierte und kleinräumige Lockerungsmaßnahmen nicht zielführend wären. Hier sollten auf Landesebene schlüssige Konzepte aufgestellt werden, um Sogwirkungen von punktuellen Lockerungen zu vermeiden. Eibes: „Der Friseurtourismus in Luxemburg ist ein solches Negativbeispiel.“ Dass die langen Zwangsschließungen großer wirtschaftlicher Bereiche wie der Toiurismusbranche ohne wirtschaftlichen Schäden bleiben werden, davon ist nicht auszugehen. Was ist absehbar und womit rechnet der Landrat?

Eibes: „Die Schäden können derzeit noch nicht valide beziffert werden. Die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung und ich stehen regelmäßig im Kontakt zu den Unternehmen in unserer Region. Dabei haben wir festgestellt, dass die Betroffenheit von Fall zu Fall völlig unterschiedlich ausfällt. Da gibt es Betriebe, die die Krise wirtschaftlich kaum verspürt haben, während andere um ihre Existenz bangen.“

Eibes: „Denn wir sprechen nicht davon, aus 2020 und 2021 wirtschaftlich erfolgreiche Jahre zu machen. In einige Fällen wird es vielmehr darum gehen, ob die Tür zum Geschäft überhaupt nochmals aufgesperrt wird. Sorgen mache ich mir insoweit insbesondere um unsere Hotel- und Gaststättenbranche, die der Lockdown als erstes und am härtesten getroffen hat, und die doch eine so bedeutende Rolle für unseren touristisch geprägten Landkreis spielt.“