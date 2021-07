TV-Serie Landgasthöfe : Gasthaus Crames im Trierer Stadtteil Biewer im Spagat zwischen Tradition und Moderne

Trier-Biewer Im Trier-Biewerer Gasthaus Crames spielt ein Autodidakt gekonnt und erfolgreich auf der gastronomischen Klaviatur.

In ein Wirtshaus gehört ein Wirt. Das ist zwar eine Binsenweisheit, aber wahr. Zumal heutzutage in der Gastronomie oft Uniformität, Anonymität und leider auch Seelenlosigkeit herrscht, dort wo ein Gesicht fehlt. Dieses Gesicht, diese Seele findet sich aber in Reinkultur im Gasthaus Crames in Trier-Biewer. Winfried Dahm ist das Paradebeispiel für einen Wirt, der die Seele des Hauses ist. Dabei hat seine Karriere ganz anders begonnen, zunächst verkaufte er Produkte an die Gastronomie. „Tief in mir drin war aber wohl schon der Wunsch, einmal einen eigenen Laden zu haben“, sagt er.

Im Jahr 2008 ergab sich dann die Gelegenheit, das traditionsreiche Gasthaus Crames in Biewer zu übernehmen und Dahm verschrieb sich dieser Aufgabe, mit der Unterstützung seiner Frau Sabine, mit Haut und Haaren (der Mann trägt übrigens eine Glatze). Er möchte die mehr als 100-jährige Geschichte (seit 1914) des Hauses bewahren und im traditionellen Sinne Gastgeber und Anlaufstelle sein, auch und vor allem für die Einheimischen. Für besondere Anlässe und Feiern gibt es auch einen kleinen Saal.

Info Das Gasthaus Crames in Trier-Biewer Adresse: Gasthaus Crames, Biewerer Str. 70 in Trier-Biewer Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 bis 23 Uhr und Sonntag von 12 bis 23 Uhr. Küche jeweils bis 21 Uhr. Kontakt: Bestellungen und Reservierung unter der Telefonnummer: 0651/995204 Internetadresse: www.gasthaus-crames.de Facebook: @GasthausCrames Instagram: gasthauscrames

Auch an der Theke sollen die Menschen stehen, wie früher, als das noch Usus war. Momentan schwierig, Plexiglasscheiben erschweren die Kommunikation mit der freundlichen Thekenkraft hinter derselben. Dafür sitzen die Gäste jetzt mehr an den blankgescheuerten Holztischen im Gastraum, allerdings mit dem vorgeschriebenen Abstand zwischen den Tischen. Überhaupt, Abstände und Einschränkungen sind so gar nicht Dahms Ding, er sucht den direkten Kontakt zu seinen Kunden. So wie zu Karin Kirsch, einer Dame, die bei Bitburger Bier und Flieten (dafür ist der „Flieten-Winni“ berühmt, nur echt mit den Spitzen) an ihrem Stammplatz in einer gemütlichen Ecke sitzt.

Sie schwärmt in höchsten Tönen: „Es ist sehr gemütlich hier, nicht so laut, sehr freundliche Mitarbeiter, mit denen der Chef immer gut umgeht!“. Das ist Dahm wichtig. Die wenigen Mitarbeiter, die ihm nach der Pandemie gebleiben sind, sollen sich wohl fühlen. „Es sind schon einige abgewandert“, sagt er, „ich hoffe, dass ich nun, wo wir wieder geöffnet haben, wieder aufstocken kann.“ Die Corona-Krise hat er trotz alledem gut überstanden, er ist kreativ damit umgegangen und hat seinen schon vorher bestehenden Lieferdienst, das Flieten-Taxi, sukzessive erweitert.

Das Haus bietet nun – neben dem Service im Restaurant – quasi die komplette Speisekarte außer Haus an. Apropos Speisekarte: Mancher mag das für einen wilden Mix halten, Dahm ist aber immer auf der Suche nach „außergewöhnlichen Sachen“ und da ist es egal, ob das einer Stilrichtung entspricht.

Nachhaltiges Fleisch in hoher Qualität vom Bauern, der seine Kühe mit Namen kennt und die Burger (unter anderem mit butterzartem Pulled Porc oder Charolais-Rind). Oder die Flammkuchen in 30 Variationen, die mittlerweile auch die Wanderer der geführten Touren von Trier-Tourismus erfreuen. Das Pastrami-Sandwich, ursprünglich ein koscheres, jüdisches Sandwich mit vielen Lagen mariniertem und hauchdünn geschnittenem Rindfleisch auf mayonnaisigem Weißkohl, ist eines von vielen Brotzeit-Gerichten.

Als sich ein großer Tisch mit Stammgästen aus dem Ort einfindet, wird ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Gasthauses aufgedeckt: Es geht leger, bodenständig und urig zu, man duzt sich, ohne die Distanz zu verlieren. Schwellenangst? Gibt es hier nicht! Das Flieten-Taxi ist im Dauereinsatz, online und per Telefon fliegen die Bestellungen herein, dennoch muss niemand zu lange warten, versichert Winfried Dahm. Denn fleißig ist er auch noch, der Autodidakt am Herd, die Aufgeschlossenheit und Offenheit des Nicht-Fachmannes kommt dazu.

Er hat sich alles selbst beigebracht, schaut regelmäßig renommierten Kollegen über die Schulter und lässt sich inspirieren. Das auf den rechten Unterarm tätowierte Kochmesser und ein Gewürzstrauß auf der anderen Seite sprechen eine deutliche Sprache. Dazu spielt er die Klaviatur der sozialen Medien mit großer Lässigkeit.

Wirtsleute aus Leidenschaft: Sabine und Winfried Dahm vom Gasthaus Crames in Biewer. Foto: Dirk Tenbrock

International mit regionalen Produkten: In TRier-Biewer gibt es Pastrami-Sandwiches wie in New York. Foto: Dirk Tenbrock