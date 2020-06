Eichenprozessionsspinner: Der Kampf gegen die Raupen läuft

Schilder wie dieses werden in den Bereichen, die vom Eichenprozessionsspinner befallen sind, aufgestellt. So sollen die gesundheitlichen Schäden, die bei Menschen durch die Raupen auftreten können, vermieden werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bernkastel-Wittlich Im Landkreis Bernkastel- Wittlich ist die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in vollem Gange. Dabei ist nicht jede Kommune gleich stark betroffen.

Der Eichenprozessionsspinner ist wieder da und die Bekämpfung hat auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich schon angefangen, um den Befall so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Ungefährlich ist der Eichenprozessionsspinner für Menschen nicht, wenn sie mit den giftigen Härchen in Kontakt kommen: Die gesundheitlichen Probleme, die die Raupen des Eichenprozessionsspinners verursachen können, reichen von allergischen Reaktionen bis zu Juckreiz, Fieber oder Asthma (der TV berichtete). Deshalb ist es wichtig, dass bei gemeldeten Fällen reagiert wird, damit diese Auswirkungen vermieden werden. Vor einem Monat haben die Kommunen ihre Pläne zur Bekämpfung erklärt - wie ist dort der aktuelle Stand?

Wittlich In der Stadt Wittlich seien von den bisher rund 60 Eichenbäumen, die mit Fadenwürmern besprüht wurden, fast alle nicht mehr vom Eichenprozessionsspinner befallen. Fadenwürmer nisten sich im Gewebe der Eichenprozessionsspinner ein und töten sie dadurch. Die Stadt hat in diesem Jahr auch Fadenwürmer zur Bekämpfung eingesetzt, die Erkenntnisse daraus seien bisher positiv gewesen, erklärt Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt. Außerdem: „Der Servicebetrieb ist seit dem 27. Mai unterwegs und saugt die Bäume, die vom Eichenprozessionsspinner befallen sind, mit einem Spezialsauger ab“, sagt Stöckicht. Im Stadtwald direkt würden derzeit keine Bekämpfungsmaßnahmen stattfinden. In Bereichen, die besonders häufig besucht werden, wie der Vita Parcours, ein Trimm-Dich-Pfad, und die Waldparkplätze Grünewald und Rennpfad, seien Schilder mit dem Hinweis „Eichenprozessionsspinner - Allergiegefahr“ aufgestellt worden. Stöckicht: „Die Eichenprozessionsspinner-Raupen versammeln sich zurzeit am Stamm der Eichen und können dort problemlos eingesammelt werden. Leider können aber auch immer wieder neue Eichenbäume befallen werden.“