Gesundheit : Details zu Coronafällen bei Simon-Fleisch

Wittlich Vorläufiges Endergebnis des Reihentests bei Simon-Fleisch liegt vor.

Nach der Reihentestung von 591 Beschäftigten der Firma Simon-Fleisch sowie Mitarbeitern ihrer Subunternehmer und des Fleischhygieneamtes liegt nach Angaben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ein vorläufiges Endergebnis vor. „Bislang wurden 535 Personen getestet. Bei zwei Personen fiel der Test positiv aus, sechs Ergebnisse stehen noch aus, alle anderen Tests waren negativ“, erklärt die Kreisverwaltung. Bei den 56 Personen, die noch nicht getestet wurden, handele es sich um Mitarbeiter, die derzeit in Urlaub seien oder aufgrund von Krankschreibungen nicht zum Coronatest hätten erscheinen können. Diese Personen, erklärt die Verwaltung, sollen vor Arbeitsaufnahme noch untersucht werden. Mit den beiden im Rahmen der Reihentestung positiven Testergebnissen zählt der Wittlicher Schlachthof seit Pandemiebeginn nun insgesamt sechs Coronafälle (unsere Zeitung berichtete). Von einem Massenausbruch wie bei anderen fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland kann man bei diesen Zahlen also nicht sprechen. „Aus unserer Sicht ist das Ergebnis erfreulich“, kommentiert die Kreisverwaltung. Das Ergebnis bestätige die Bemühungen des Gesundheitsamts und der Firma Simon zusammen in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium ein Konzept zur Vorbeugung erarbeitet und umgesetzt zu haben.

Unternehmer Bernhard Simon äußert sich zu den beiden bei der Reihentestung entdeckten Coronafällen: „Diese beiden Fälle wurden am Freitag getestet und am Samstagnachmittag wurde das Ergebnis bekannt. Bereits am Samstagnachmittag wurden die Mitarbeiter sowohl von uns als auch von dem Gesundheitsamt kontaktiert und die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere die Absonderung, eingeleitet.“ Die Erforschung der Kontaktpersonen laufe noch. Beide Mitarbeiter seien „Sonderfälle“, sagt Simon. Einer von beiden arbeite in der Reinigungsabteilung. Er befinde sich seit Monaten im Vaterschaftsurlaub, „war bis vergangenen Donnerstag in Rumänien in Urlaub und wurde am Freitag vorsorglich getestet. Er war seit Monaten nicht mehr in der Firma.“ Bei dem anderen neuen Coronafall handele es sich um einen Mitarbeiter, in dessen Haushalt zwei schwerbehinderte Menschen leben und gepflegt würden. Simon: „Er geht davon aus, dass er sich bei Besuchen von Ärzten und Pflegern angesteckt hat.“