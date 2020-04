Longkamp Damit die freiwilligen Feuerwehren einsatzbereit sind und bleiben, werden unterschiedliche Einsätze geprobt. In der Corona-Krise muss das jedoch ausfallen. Doch Not macht Brandschützer erfinderisch.

Doch derzeit seien wegen der Corona-Pandemie alle Übungen abgesagt, die theoretischen wie die praktischen. Das würden Land und Unfallkasse empfehlen, sagt Jörg Teusch, Feuerwehrinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich. Denn auch Feuerwehrleute sollen sich weder anstecken, noch das Virus weitergeben. Ein großes Problem seien die fehlenden Übungen noch nicht. Denn es gebe immer mal wieder solche Zeitabschnitte, etwa in den Sommerferien, sagt er weiter. Doch sollte die Corona-Krise länger andauern, müsse man sich etwas einfallen lassen. Doch so lange wollte die Truppe um Simon nicht warten. Zugführer Johannes Becker, der technisch sehr versiert ist, nahm die Aufgabe in die Hand. Er suchte nach einem geeigneten Weg, die Informationen an den Feuerwehrmann und die -frau zu bringen. In der derzeitigen Situation war das geeignete Mittel schnell gefunden: eine Videokonferenz, wie sie derzeit in vielen Unternehmen und Organisationen genutzt wird. Und das, was an diesem Abend per Videokonferenz stattfindet, ist eine theoretische Übung. Jeder Feuerwehrmann, jede -frau sitzt zuhause im Wohn-, Arbeitszimmer oder in der Küche und folgt den Ausführungen von Becker auf dem eigenen PC, Laptop oder Handy. Thema der Übung ist der Ablauf eines Feuerwehreinsatzes von der Alarmierung bis zum gelöschten Brand. Der Vorteil im Vergleich zu Informationen, die man beispielsweise einfach als E-Mail verschickt: „Man bekommt sofort ein Feedback“, sagt Becker.