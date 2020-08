Heimat : Spritzig, mit feiner Säure, aber weniger im Keller

WITTLICH Keine gemeinsame Jungweinpräsentation, keine Säubrenner-Weinprobe: Im TV sprechen die Wittlicher Winzer über ihre aktuelle Situation und stellen exklusiv den 2019er Jahrgang vor.

„Wir haben unseren Stand direkt am Marktplatz, quasi im Wohnzimmer der Kirmes, dort trifft man vier Tage lang so viele Menschen, speziell Exil-Wittlicher, die nur zur Kirmes nach Hause kommen. Das ist es, was ich vor allem bedauere. Es geht nicht nur um unseren Weinverkauf.“ Als Trostpflaster bietet Losen-Bockstanz die Wittlicher Kirmeskiste an (siehe Extra).