Justiz : Es weihnachtet sehr – nur nicht hinter den Gittern der JVA Wittlich

Wittlich Weihnachten und Silvester feiern die meisten Wittlicher in fröhlicher Gesellschaft mit Familie und Freunden: Den 500 Gefangenen der JVA Wittlich steht dagegen die einsamste und bedrückendste Zeit des Jahres bevor.

Mit großer Freude erwarten wohl die meisten Wittlicher das Weihnachtsfest und auch Silvester, wenn man Korken und buntes Feuerwerk knallen lässt. An und um die Feiertage hat man meist Zeit um mit der Familie und guten Freunden, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, gemeinsam zusammenzusitzen. In guter Gesellschaft lässt man sich ein Festtagsmenü schmecken und an Silvester wird zusammen auf das neue Jahr angestoßen. Wenn aber der Großteil der Bürger in Gemeinschaft von Familie, Freunden und Bekannten eine fröhliche und heitere Zeit erlebt, dann ist die Stimmung in der JVA Wittlich auf dem Tiefpunkt angekommen. „Man spürt diese bedrückende Stimmung bereits seit Tagen“, sagt Jörn Patzak, Leiter der Justizvollzugsanstalt Wittlich. An den Feiertagen, wenn die Gefangenen die meiste Zeit in ihrer Zelle zu verbringen haben, sei in der JVA Wittlich von Freude und Fröhlichkeit nichts zu spüren. Patzak: „Wo alle draußen glücklich sind, ist das für die Gefangenen hier drinnen nicht ohne. An Werktagen in der Woche ist ja bis abends um 21 Uhr Programm mit Freizeit- und Sportangeboten. Aber an Feiertagen ist das anders.“

Da sei um 8 Uhr Aufschluss der Zellen und bereits um 16 Uhr schon wieder Einschluss. „Dazwischen gibt es ein kleines Programm mit Hofstunde, aber ansonsten nichts.“ Neben der Hofstunde böten allein die beiden Gottesdienste am 24. und 25. Dezember, jeweils evangelisch und katholisch, den Häftlingen an Weihnachten mal Gelegenheit, aus ihrer Zelle herauszukommen. Die Feiertage zu großen Teilen allein in der Zelle hinter Gittern zu verbringen, ist für die 500 Häftlinge in Wittlich alles andere als eine Angelegenheit, die fröhlich stimmt.