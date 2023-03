Selbstversuch Für zehn Euro zu Mittag essen? Wo das in Wittlich möglich ist

Wittlich · Endlich Mittag: Etwas zu essen muss her, am besten schnell. Doch allzu teuer soll‘s auch nicht werden. Gesucht ist ein Essen mit Getränk. Welches Mittagessen man wo für zehn Euro bekommt – wir haben uns in Wittlich umgesehen.

30.03.2023, 13:56 Uhr

Ein Blick auf die Fleischerei Illigen in der Himmeroder Straße. Foto: Alexander Berg

Von Alexander Berg

Der Vormittag neigt sich dem Ende zu, das Frühstück liegt schon etwas zurück. Langsam aber sicher beginnt der Magen zu knurren. Hat man nicht gerade die Reste vom gestrigen Nudelauflauf dabei, bleibt nur eins: Der Geldbeutel muss herhalten.