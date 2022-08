Urlaub an der Mosel : Ist das Übernachtungsportal Airbnb gut für das Tourismus-Geschäft?

In der Bernkasteler Innenstadt sind Ferienwohnungen zu vermieten. In der Hochsaison sind viele bereits ausgebucht. Foto: TV/Stadt Bernkastel-Kues

Wittlich In den Weinorten an der Mosel gibt es mehr Ferienwohnungen als Wohnungen für langfristige Mieter. Wie wirkt sich das große Angebot von Airbnb auf den Tourismus in der Region aus?