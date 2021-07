Stadtentwicklung : „Das kostet letztendlich unser Geld“: Gewerbegebiet-Ausschreibung in Landscheid dauert länger als erwartet

Landscheid In der Gemeinderatssitzung Landscheid wurde über den Stand bei der Planung des Gewerbegebiets gesprochen. Die Ratsmitglieder sind verärgert, weil die Ausschreibung der Erschließungsplanung seit Monaten auf sich warten lässt.

Die Ratsmitglieder, die schon 2017 den Grundsatzbeschluss gefasst haben, dass die Erweiterung des Gewerbegebiets kommen soll, würden gerne wissen, wann denn die ersten Grundstücke zum Verkauf stehen könnten. „Es sind Anfragen da, was sollen wir den Interessenten sagen? In zwei, drei Jahren oder wird es noch länger dauern?“, fragte ein Ratsmitglied. Der Stadtplaner, der den aktuellen Stand in der Sitzung vorgetragen hat, konnte dies nicht eindeutig beantworten. Er meinte, wenn man bis Weihnachten über den Entwurf sprechen könnte, im Frühjahr mit dem Bebauungsplan durch sei, könnte es bestenfalls in einem Jahr so weit sein. „Von Seiten des Artenschutzes und der Biotopbelange scheint es zum momentanen Zeitpunkt keine Einwände zu geben.“