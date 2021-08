Bestattungswesen : Die letzte Ruhe unter Reben

Osann-Monzel Neben Urnenbestattungen werden immer häufiger pflegeleichte, naturnahe Gräber gewünscht. Der Weinort Osann-Monzel hat daher beschlossen, einen Friedwingert anzulegen.

(chb) Der Sarg ist bei Beerdigungen kaum noch gefragt. Haben sich im Jahr 2001 noch 70 Prozent für diese Art der Bestattung entschieden und 30 Prozent für eine Urne, so hatte sich das Verhältnis bis 2018 umgekehrt, so die offiziellen Daten der Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen und des Bundesverbands deutscher Bestatter.

Hinzu kommen Wünsche nach individuellen und pflegearmen Grabstellen. Wie Jan Warnecke und Jutta Weber vom Bestattungsunternehmen Gorges in der Gemeinderatssitzung in Osann-Monzel berichteten, wird rund jede dritte Urne einer Feuerbestattung nicht auf einem klassischen Friedhof beigesetzt, sondern auf verschiedenen Naturbegräbnisstätten. Auf die Idee Urnenbestattungen im Weinberg anzubieten, kamen das Unternehmen Gorges, weil die Menschen oft sehr heimatverbunden sind oder einen Bezug zu einer speziellen Bestattungsform haben. In einem Weinort wie Osann-Monzel könnten das Reben sein. „Angedacht ist die Anlage eines Bestattungsplatzes für Urnen in einem brachliegenden Weinberg innerhalb der Gemeinde Osann-Monzel“, so die Bestatter während der Präsentation.