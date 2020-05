Sehlem/Trier Die Landesbehörde bezieht auf TV-Anfrage Stellung zum geplanten Unterricht an der Grundschule.

Viele Eltern und Kinder warten darauf, dass nach dem vierten Schuljahr nach und nach auch die jüngeren Jahrgänge wieder in die Grundschule gehen dürfen. Am 25. Mai soll es für die dritten Klassen so weit sein. Dann dürfen auch sie wieder Präsenzunterricht genießen. Doch in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land kursiert ein Gerücht: Demnach würden die erste, zweite und dritte Klasse der Grundschule Sehlem angeblich nicht mehr vor den Ferien in die Schule gehen. Die Mutter eines Kindes, das die Grundschule Sehlem besucht, sagte der TV-Redaktion, nur zwei der sechs Lehrer seien im Dienst, anderes Lehrpersonal falle unter Risikogruppen oder sei in Elternzeit. Deshalb sei ihnen kommuniziert worden, dass ein Unterrichtsbeginn für die unteren drei Jahrgangsstufen erst nach den Sommerferien möglich werde. Das wäre ja noch lange hin und ein dicker Hund. Denn nach Wochen der Schulschließungen noch weitere Wochen auf einen Schulstart zu warten, wäre für viele berufstätige Eltern wohl kaum zu managen.