1100 Euro bezahlt : Betrug durch falschen Internetshop? Hunsrücker kauft einen Rasentraktor, der nie geliefert wird

Kaufen im Internet statt im stationären Handel – das ist für viele mittlerweile selbstverständlich. Doch auch im Netz sind Betrüge unterwegs. Foto: picture alliance/dpa/Jens Büttner

Deuselbach Sogenannte Fake-Shops im Internet sehen seriös aus. Doch wer dort etwas bestellt und bezahlt, wartet vergeblich auf die Ware. So ist es auch einem Hunsrücker ergangen.

Vor Betrug im Internet ist niemand sicher. Auch dann nicht, wenn die Homepage eines Anbieters einen seriösen Eindruck vermittelt. Das hat ein Mann aus Deuselbach im Hunsrück, der anonym bleiben möchte, auf schmerzhafte Art und Weise erfahren müssen.

Auf der Suche nach einem Rasenmäher, so schildert er es dem Volksfreund, ist er übers Internet auf einen Anbieter in Saarbrücken gestoßen. Das Angebot für das von ihm gewünschte Modell sei günstig gewesen, also habe er dort einen Rasentraktor für 1098,50 Euro bestellt. Was ihn hätte stutzig machen können: Der Anbieter verlangte Vorkasse, das Geld sollte auf ein Konto mit französischer Bankverbindung überwiesen werden.

Info Was ist beim Kauf im Internet zu beachten? Die Polizei informiert auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/ ausführlich, was beim Kauf im Internet zu beachten ist. Insbesondere sollen Kunden Shops bevorzugen, bei denen Zahlungen per Rechnung oder Bankeinzug möglich sind. Zahlungen per Kreditkarte oder per Vorkasse sollten bei unbekannten Shops vermieden werden. Einige Seiten im Internet warnen vor vermeintlichen Fake-Shops, beispielsweise die Verbraucherzentrale Hamburg unter https://www.vzhh.de/themen/einkauf-reise-freizeit/online-shopping/fake-shop-liste-wenn-guenstig-richtig-teuer-wird. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat auf ihrer Homepage einen Fake-Shop-Finder installiert, mit dem Internetshops auf ihre Seriosität hin überprüft werden können. ttps://www.verbraucherzentrale.nrw/fakeshopfinder-71560.

Nachdem der Kunde das Geld dorthin überwiesen hatte, war Funkstille. Der Rasentraktor, berichtet der Deuselbacher, sei bis heute nicht geliefert worden. Auf seine E-Mails, in denen er sich nach dem Verbleib des Geräts erkundigt habe, habe die angebliche Firma nicht geantwortet, Briefe seien mit dem Vermerk „unzustellbar“ zurückgekommen. Und eine Telefonnummer ist im Impressum auf der Internetseite nicht vermerkt. Recherchiert man im Internet über Suchmaschinen, was sich an der genannten Adresse befindet, so ist dort offenbar ein Baumarkt angesiedelt – aber kein Unternehmen, das Rasenmäher vertreibt.

Der verärgerte Kunde erstattete über ein Internetportal Anzeige, die bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken landete. Denn dort soll sich schließlich die Adresse des vermeintlichen Anbieters befinden. Doch was den Deuselbacher in der Folge besonders erbost hat, war die Reaktion der Ermittlungsbeamten: „Man hat mir mitgeteilt, dass das Verfahren eingestellt wird, da deren Briefe ebenfalls zurückgekommen wären und die Staatsanwaltschaft beim Beschuldigten keinen Ansprechpartner habe.“

So viele Hinweise auf einen Fake-Shop im Internet, der die Besteller um ihr Geld bringt, und es wird nichts unternommen, um wenigstens die Seite aus dem Netz zu nehmen? Für den Deuselbacher ist das nicht nachvollziehbar. Denn offenbar ist er nicht der einzige Betroffene, der vergeblich auf bestellte und bezahlte Ware von diesem Anbieter wartet. Eine kurze Recherche im Internet ergibt Hinweise, dass bereits andere Kunden auf den mutmaßlichen Fake-Shop hereingefallen sein könnten. Auf Seiten, die vor Fake-Shops warnen, ist der besagte Anbieter von Rasenmähern mit Geschäftsadresse in Saarbrücken aufgeführt. Unsere Redaktion hat unter der im Impressum genannten Firmen-Mailadresse zweimal schriftlich um Stellungnahme zu den Betrugsvorwürfen gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Warum ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft also nicht weiter und veranlasst, dass die Internetseite abgeschaltet wird? Das fragt sich der betroffene Käufer aus dem Hunsrück. Schließlich könnten weiterhin arglose Kunden in dem Shop um ihr Geld gebracht werden. Auf Nachfrage des Volksfreunds bei der zuständigen Staatsanwaltschaft kommt offenbar doch wieder Bewegung in die Sache.

„Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Anzeigeerstatter im November 2022 im Internet einen Rasenmäher-Traktor kaufte und im Wege der Vorkasse einen Betrag in Höhe von 1.098,50 Euro auf das Konto einer in Frankreich ansässigen Bank zahlte“, bestätigt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Saarbrücken zunächst den Sachverhalt.