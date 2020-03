Hunsrück Zum Frühlingsanfang am Freitag strahlte die Sonne bei 18 Grad vom Himmel. Einen Tag später liegt im Hunsrück und Hochwald plötzlich Schnee. Kälte oder Sonne – was erwartet uns nächste Woche?

Einen Tag nach dem Frühlingsanfang macht das sommerhafte Wetter eine Pause: Auf Höhen von etwa 500 Metern fiel am Samstagmorgen Schnee und die Temperaturen lagen nur knapp über 0 Grad. Rund um Kell am See, Hermeskeil und Morbach schneite es zeitweise kräftig. Wiesen, Felder und Hausdächer wurden weiß. Aber auf der warmen Straße blieb zunächst nichts liegen.

Ein anderes Bild zeigte sich rund um den Erbeskopf (816 Meter) bei Deuselbach, dem Rösterkopf (708 Meter) bei Kell am See und dem Teufelskopf (695 Meter) bei Waldweiler. Auf dem Erbeskopf zog der Winter nochmals so richtig ein. Einige wenige Zentimeter Schnee, strammer Wind und eisige Minus 1 Grad am Samstagmorgen.