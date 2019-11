Info

Der Erschließungsbeitrag ist eine vom Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder Gebäudeeigentümer zu zahlende Kommunalabgabe, mit der die Kommune die Erschließung eines Grundstücks, insbesondere eines Baugrundstückes, finanziert. Erschließung bedeutet dabei die Herstellung der Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken durch Anschluss an Ver- und Entsorgungsnetze wie Elektrizität, Gas, öffentliche Wasserversorgung und Kanalisation sowie den Anschluss an das Wegenetz.

Ein Erschließungsbeitrag muss gezahlt werden, wenn das Grundstück „erschlossen“ wird, es also unter sanderem an das Wasser- und Stromnetz, aber auch an diverse technische Netze sowie an das Straßennetz angeschlossen wird. Gezahlt wird der Erschließungsbeitrag üblicherweise an die Kommune, in deren Einzugsgebiet sich das Bauland befindet. Den Bauherren wird ein Bescheid zugestellt, der sie über die fälligen Erschließungskosten in Kenntnis setzt.

Die Erschließung eines Grundstücks ist andererseits wichtige Voraussetzung, damit eine Baugenehmigung erteilt werden kann. Es ist der Kommune prinzipiell möglich, bis zu 90 Prozent der Erschließungskosten an den Bauherren weiterzugeben. Die Lastenverteilung muss dabei in der Gemeindesatzung verankert sein. Gemäß Baugesetzbuch sind verschiedene Verteilungsschlüssel zulässig. Die Kostenermittlung kann anhand der Länge der Straßenfront des Grundstücks erfolgen oder anhand dessen Fläche. Erschließungsbeiträge können auch noch Jahre. nachdem das Haus schon steht, erhoben werden. Nach Abschluss der vollständigen Erschließungsmaßnahmen bleiben der Kommune vier Jahre, um die Erschließungsbeiträge in Rechnung zu stellen. Danach würde Verjährung eintreten. Bauherren haben zwar die Möglichkeit, Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen, gezahlt werden muss aber dennoch erst einmal, denn der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

Quellen: wikipedia/juraforum.de