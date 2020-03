Eine Tafel an einem Basalt am Wegesrand, eine Bronze-Büste in der Manderscheider Niederburg, eine Wanderbrücke sowie auch Straßen in Landscheid und Dierscheid tragen den Namen des ehemaligen Eifelvereinsvorsitzenden Karl-Kaufmann. Foto: TV/Martin Koziol

Karl/Oberöfflingen Entnazifizierung auf Begriffsebene: Nach dem Karl-Kaufmann-Weg soll nun auch eine Lieser-Brücke umbenannt werden, die den Namen des ehemaligen umstrittenen Eifelvereinsvorsitzenden trägt. Es gibt marketingwirksame Vorschläge.

Doch nun steht da am Lieserpfad zwischen Oberöfflingen und Karl auch noch eine Karl-Kaufmann-Brücke, über die Jahr für Jahr tausende Wanderer stapfen. Sie liegt allerdings nicht auf dem ehemaligen Karl-Kaufmann-Weg, sondern ist Teil des Lieserpfads. Die Brücke auf dem Premiumwanderweg befindet sich im Eigentum der Verbandsgemeinde Wittlich-Land und 2019 wurde sie für 15 000 Euro saniert. Wie in den Ausschüssen der Verbandsgemeinde bereits diskutiert und vorberaten wurde, soll nun auch die Karl-Kaufmann-Brücke umbenannt werden. „Der Weg ist neu, die Brücke saniert, dann sollte sie auch einen neuen Namen bekommen“, sagte VG-Bürgermeister Dennis Junk in der jüngsten Ausschusssitzung. Man wolle sich dem weitreichenden Votum des Eifelvereins nicht entgegenstellen, sagte Junk. Doch wie soll die Karl-Kaufmann-Brücke nach ihrer späten „Entnazifizierung“ auf Begriffsebene heißen? Ein Vorschlag dazu kommt aus Manderscheid. Tobias Stadtfeld, Inhaber des Hotel-Restaurants Heidsmühle und erster Beigeordneter der Stadt, brachte den Vorschlag in die Gremien ein. Er plädiert dafür, die Karl-Kaufmann-Brücke in „Manuel-Andrack-Brücke“ umzubenennen. Andrack ist vielen Menschen als Moderator aus dem TV ebenso wie als Autor von Wanderbüchern bekannt, in denen er den Lieserpfad als „weltschönsten Wanderweg“ bezeichnet. Stadtfeld: „Wenn man die Brücke schon umbenennt, dann so, dass man es marketingwirksam ausnutzen kann.“ Die Ausschüsse der Verbandsgemeinde sprachen sich für die Umbenennung aus. Das letzte Wort hat jedoch der Verbandsgemeinderat, der darüber noch diskutieren und abstimmen wird. Zuvor müsse man außerdem noch Manuel Andrack um sein Einverständnis bitten, erklärt Junk. Plan B: Für den Fall, dass Andrack ablehnt, soll das vieldiskutierte Bauwerk im Oberöfflinger Wald in „Bieder-Burg-Brücke“ umgetauft werden. Denn auf einem in der Nähe der Brücke gelegenen Felsvorsprung stand im 14. Jahrhundert die „Bieder-Burg“.