Kultur in der Kirche : Ein Boxer, ein Manager und ein ehemaliger Präsident - Diese Promis kommen 2022 in die Klausener Wallfahrtskirche

Altbundespräsident Joachim Gauck ist einer der vielen Gäste, die in die Klausener Wallfahrtskirche kommen. Foto: dpa/Axel Heimken

Klausen Kultur in der Klausener Wallfahrtskirche – was 2013 in kleinem Rahmen angefangen hat, geht 2022 ins zehnte Jahr. Die Macher erzählen, was für 2022 geplant ist und warum die gelben Westen so wichtig sind.