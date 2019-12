Manderscheid Die Manderscheider Burgenweihnacht überzeugt immer wieder mit ihrer besonderen Atmosphäre, hochwertigen selbstgemachten Waren und viel Einsatz der Manderscheider selbst.

Marita Hein aus Mönchengladbach bringt es gleich auf den Punkt: „Die Burgenweihnacht ist ein Markt mit sehr viel Flair und vielen schönen Dingen. Es macht Spaß hier rüber zu schlendern.“ So sehen das auch viele andere, die schon am frühen Nachmittag in Manderscheid unterwegs sind. Marion Schole meint: „Das hier ist ein romantischer Markt und kein Rummelplatz. Das gefällt mir.“ Und es scheint auch anderen zu gefallen. Selbst im vergangenen Jahr waren bei schlechtem Wetter 1800 Besucher da und in diesem ist der Besucherstrom noch einmal angestiegen.