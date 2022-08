Konflikt : Neue Vorwürfe im Streit um Morbacher Bauprojekt – öffentliche Beratung gefordert

Um die Neugestaltung dieses Bereichs geht es im Streit in Morbach. Wer wurde wann und von wem informiert? Gibt es Befangene unter den Gemeinderatsmitgliedern? Foto: Strouvelle Christoph

Morbach In Morbach dauert der politische Konflikt um einen Abriss und Neubau in der Bahnhofstraße an. Der Chef der Freien Wähler im Gemeinderat beharrt auf einer öffentlichen Beratung und Entscheidung über das Projekt. Dabei geht er den Morbacher Bürgermeister, den Ortsvorsteher und andere Fraktionen scharf an. Und wie reagieren die?