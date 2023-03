Platz für neue Unternehmen Wo im Industriepark Region Trier bald Flächen frei werden

Die derzeitige 40 Hektar große Erweiterung des IRT-Geländes Richtung Hetzerath ist noch in vollem Gange, ein wenig zeitversetzt steht nun eine „kleine Erweiterung“ ins Haus. Bei dem Areal handelt es sich um eine bislang brachliegende Fläche im Innenbereich des IRT. Sie befindet sich zwischen der Autobahnausfahrt in Fahrtrichtung Trier und direkt am Kreisel Bekond gegenüber vom Mitfahrerparkplatz.