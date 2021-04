Kostenpflichtiger Inhalt: Automobilgeschichte : Vergessene Autolegende - als in der Eifel Sportwagen gebaut wurden

1951 gewinnt der Veritas-Fahrer Paul Pietsch das Internationale ADAC-Eifelrennen am Nürburgring in der Formel-2-Klasse. Foto: TV/Egon Pfeifer - Oldtimerfreunde Meßkirch und Umgebung e.V.

Nürburg Vor 70 Jahren hat der deutsche Rennfahrer Ernst Loof eine Sportwagenmanufaktur am Nürburgring eingerichtet. Die ehemalige Autofirma Veritas nahm erfolgreich an großen Rennen teil. Ein Blick in die Firmengeschichte.