Kostenpflichtiger Inhalt: Wintereinbruch : Skipiste am Erbeskopf gut besucht – zum einzigen Mal für diese Saison?

Foto: TV/Florian Blaes

Erbeskopf Viele hatten es schon nicht mehr für möglich gehalten, jetzt ist es doch so weit: Am Erbeskopf im Hunsrück hat die Piste eröffnet. Doch werden die Skifahrer auch weiterhin ihren Spaß haben, oder bleibt es bei diesem einen Pistentag?



Kaum zu glauben aber wahr: Nachdem am Donnerstag eine ordentliche Portion Schnee vom Himmel gekommen war, konnte am Freitag der erste Lift-Tag der Saison 2019/20 auf dem Erbeskopf gestartet werden. Klaus Hepp, Betriebsleiter und sein Team waren die ganze Nacht im Einsatz, um wenigstens einmal sagen zu können: Ski und Rodel gut!

Foto: TV/Florian Blaes 31 Bilder So war es beim ersten Wintersporttag der Saison auf dem Erbeskopf.

„Nachdem es am Donnerstagabend aufgehört hatte zu schneien, haben wir direkt auf der Piste losgelegt“, erklärt Gerd Hartenberger,fielen etwa 18 Zentimeter Neuschnee. Genug um die Piste zu präparieren. Dennoch gab es ein kleines Problem: „Der starke Wind im oberen Bereich hat den Schnee weit in den Wald getrieben. So konnten wir nicht mit unseren schweren Geräten arbeiten“, erklärt Klaus Hepp. Es konnte nur eine kleinere Pistenraupe eingesetzt werden. „Aber wir haben es geschafft. Am Freitagmorgen um 8 Uhr haben wir dann gemeinsam entschieden: Ja wir öffnen“, freut sich Hepp.

Um 12 Uhr war es soweit: der erste Lift-Tag konnte starten. Und so war es auch. Pünktlich zur Mittagszeit kamen schon zahlreiche Wintersportfreunde zum Ski und Snowboard fahren. Besonders viele Gäste aus den Niederlanden kamen in den Hunsrück.

So auch Dicky mit seinen Söhnen Jens und Thein aus den Niederlanden. „Wir sind im Ferienpark Hambachtal in Urlaub und haben erfahren, das heute an unserem letzten Urlaubstag der Erbeskopf geöffnet hat. Da dachten wir auf jeden Fall, dort fahren wir vor der Abreise hin“, freut sich Dicky. Auch Katharina und Thomas aus der Eifel sind in den Hunsrück zum Erbeskopf gekommen: „Als wir erfahren haben, das heute die Lifte laufen, haben wir uns auf den Weg gemacht. Und was sollen wir sagen: Es macht uns richtig Spaß“, freuen sich die Eifeler.

Foto: TV/Florian Blaes 32 Bilder Endlich Schnee: Winterimpressionen aus dem Hochwald.

Und je später es wird, desto mehr Betrieb ist am Wintersportzentrum. „Wir wissen, dass viele am Freitag noch Schule haben und Arbeiten müssen, daher auch unser Angebot, dass wir die mit Flutlicht die Lifte bis um 21 Uhr laufen lassen“, so Klaus Hepp. Aber er weiß genau, dass es vorerst oder komplett der einzige Betiebstag sein kann. „Mit dem Ansteigen der Temperaturen, sind auch wir machtlos, dann war es das auch schon wieder mit dem Skifahren“, ist Hepp betrübt.