Bereits früher mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist ein Rettungssanitäter aus dem Kreis, der sich im Dezember vor Gericht verantworten muss, weil er sich fälschlicherweise als Arzt ausgegeben haben soll. Foto: dpa/Oliver Berg

Wittlich Anklage wegen Missbrauchs von Berufsbezeichnungen und gefährlicher Körperverletzung: Ein Rettungssanitäter aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich soll sich als Arzt ausgegeben haben. Nach TV-Informationen ist er einschlägig vorbestraft.

„Gynäkologische Untersuchungen“ in der privaten Wohnung eines Quacksalbers: Darauf soll sich nach bisherigem Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Trier eine Frau im Landkreis Bernkastel-Wittlich eingelassen haben. Bei dem mutmaßlichen Frauenarzt, dem die mutmaßliche Geschädigte in seine private Wohnung gefolgt sein soll, um sich dort „untersuchen zu lassen“, soll es sich nach Informationen der Staatsanwaltschaft nämlich gar nicht um einen echten Arzt gehandelt haben. „Die Staatsanwaltschaft Trier führt ein Strafverfahren gegen einen Mann, der als Rettungssanitäter tätig war“, erklärt Peter Fritzen, Leitender Oberstaatsanwalt, auf TV-Anfrage.

Dem Mann werde vorgeworfen, einer Bekannten vorgespiegelt zu haben, er sei Frauenarzt. Auf diese Weise soll er sie dazu gebracht haben, sich in vier Fällen von ihm in seiner Wohnung „gynäkologisch untersuchen zu lassen“. Die Frau, so erklärt Fritzen, habe sich im Vertrauen darauf, dass es sich um einen ausgebildeten Arzt gehandelt habe, daauf eingelassen. Die Taten sollen zwischen 2016 und 2017 passiert sein, seien aber erst Anfang 2019 zur Anzeige gebracht worden.