Kommunales : Zum Schutz der Steinkopfhalle will die Gemeinde mehr Miete und Kaution

Die Steinkopfhalle in Malborn: Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Schäden gekommen ist, will die Gemeinde nun von den Nutzern eine Kaution verlangen. Auch der Mietpreis soll erhöht werden. Foto: Christoph Strouvelle

Malborn Wer die Steinkopfhalle in Malborn mieten will, muss künftig eine Kaution hinterlegen. Das kritisieren vor allem Vereinsvertreter.

Allerdings hatten die Malborner in der Vergangenheit mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Denn des Öfteren seien in den vergangenen Jahren Schäden in der Halle aufgetreten, für die niemand die Verantwortung übernommen habe, sagt Ortsbürgermeisterin Petra-Claudia Hogh. Sanitärelemente, die für den Umzug der Kitagruppe in die Steinkopfhalle dort eingelagert wurden, seien zerstört worden, führt Hogh auf. Statt mit einem Softball sei mit einem harten Ball trainiert worden, so dass an der Decke Schäden entstanden seien. Paneele seien in der Wand zerbrochen oder herausgerissen worden. Türen in der Halle seien eingetreten, die Trennwand zwischen Halle und Mehrzweckbereich mehrfach aus der Verankerung gedrückt worden.