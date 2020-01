Natur: Viele Bäume weg: Sicherheit geht vor

Thalfang Immer wieder wundern sich Bürger über Kahlschläge entlang diverser Straßenabschnitte. Die Baubehörde verweist auf notwendige Arbeiten zur Verkehrssicherheit.

Wo bisher Bäume standen, ist auf einmal freie Fläche. Gerade im Winter kommt das entlang verschiedener Straßenabschnitte häufig vor. Und in diesem Jahr hat es in Thalfang das Gelände entlang des Bachlaufs gegenüber des Norma-Marktes erwischt, und die Flächen neben der Unterführung der L 154 unter der B 327. Aufgestapelt liegen dort Äste, Zweige und Baumstämme und warten auf den Abtransport.

Eine Leserin, die namentlich nicht genannt werden will, hat sich deshalb an den TV gewandt. Sie wundert sich über diesen Kahlschlag in Zeiten, in denen Bäume und Grünflächen eine immer höhere Akzeptanz erfahren. „Ist das wirklich nötig“, fragt sie und verweist auf eine weitere Fläche entlang der B 327 bei der Ortslage Malborn. Auch dort sind viele Bäume verschwunden.