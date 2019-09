Wittlich Das 29. Bungert-Oktoberfest läuft. Die Show von Peter Wackel am Samstagabend war ein erster Höhepunkt.

Nun läuft es also, das Wittlicher Oktoberfest im neuen Festzelt bei Bungert. Von Jahr zu Jahr immer perfekter in der Vorbereitung und Durchführung, ist die sechswöchige Veranstaltung fester Bestandteil des Kultur- und Freizeitprogrammes in der Säubrennerstadt. „Wir gehen am Ende von rund 60 000 Besuchern aus, die sich hier bei uns in Wittlich die Lebensfreude beim Feiern eines Oktoberfestes gönnen“, hofft Gastgeber und Festwirt Winfried Bungert. Auch mit dem Vorverkauf zeigt er sich zufrieden. „Das läuft und wir sehen einer guten Veranstaltungsreihe entgegen“, so sein Kommentar.