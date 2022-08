Kontrollen genau geregelt : Wie sicher sind die Fahrgeschäfte auf der Wittlicher Säubrennerkirmes?

Das Foto zeigt ein Fahrgeschäft auf der Säubrennerkirmes 2018. TV-Archiv/ Foto: Klaus Kimmling

Wittlich Der Todesfall bei einer Achterbahn-Fahrt in Klotten hat ganz Deutschland schockiert. Am Wochenende startet in Wittlich ein großes Volksfest mit Rummel. Wer prüft die Fahrgeschäfte der Säubrennerkirmes auf ihre Betriebssicherheit?