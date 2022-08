Serie Sommer daheim! : Wo der Wein zur Medizin wird

Links Bernkastel, rechts Kues – zusammen bilden sie eine der Kernstädte der Weinbauregion Mosel und sind jedes Jahr Ausflugsziel für Tausende Weintouristen. Foto: Rainer Neubert

Bernkastel-Kues Bernkastel-Kueser Wein hat magische Heilkräfte: So lautet zumindest die Legende. Auf jeden Fall ist er von höchster Qualität und weltweit angesehen, so dass sich die Stadt über die Jahre zu einem Zentrum der Weinbauregion Mosel entwickelt hat.

Auf den Hängen zu den Seiten der sich schlängelnden Mosel wachsen und gedeihen sie. Die Weinreben, aus denen der weltberühmte Riesling entsteht. Später wird er mit anderen hochwertigen Sorten auf den Tischen der zahlreichen Restaurants und Gasthäuser der Region und darüber hinaus landen. Die Moselregion ist stolz auf ihren Wein, seit rund 2000 Jahren wird er immerhin schon dort angebaut. Weingut an Weingut reiht sich hier aneinander und immer wieder fließt die Mosel durch ein Zentrum, das alle Eigenschaften der Weinregion in sich vereint. Bernkastel-Kues ist eines davon. Eingeklammert zwischen wunderschön begrünten Steilhängen bietet sie regionale Gastronomiebetriebe in Massen, ein märchenhaftes Stadtzentrum und weltweit bekannte Top-Weine. Um den bekanntesten von ihnen rankt sich sogar eine Sage, der der Wein seinen Namen verdankt: der Bernkasteler Doctor.

Der Doctor ist eine deutsche Einzellage innerhalb der Großlage Bad­stube, direkt über dem historischen Ortskern der Stadt. Sie gilt als eine der berühmtesten und einst teuersten Weinbergslagen der Welt. Der Sage nach soll er bereits den Trierer Kurfürsten Boemund II. während eines Aufenthaltes auf der Burg Landshut von einer schweren Krankheit geheilt haben. Daher der akademische Titel. Belegt ist auch, dass ihn König Edward VII. von Großbritannien als „Medizin“ trank. Ein Ruf, der bis heute anhält.

Den Bernkastel-Kueser Wein auf den Doctor zu beschränken wäre allerdings falsch. Etliche andere Lagen höchster Qualität liegen innerhalb der rund 6000 Hektar Weinbaugebiet der Stadt: Wehlener Sonnenuhr, Andeler Goldschatz, Bernkasteler Johannisbrünnchen … Um die Liste zu beenden reicht eine Zeitungsseite fast nicht aus. Das macht Bernkastel-Kues zu einem der deutschen Ausflugsziele schlechthin für Weintouristen.

Hier sind nicht nur Winzer gut aufgehoben – auch Genießer kommen hier auf ihre Kosten. Die historische Altstadt von Bernkastel wimmelt nur so von Restaurants und Gaststätten: Brauhäuser, Weinkeller, Brasserien. Ob in der urigen Römerstraße oder auf Karlsbader Platz mit jahrhundertealten Fachwerkhäusern: Man wird keine Menü-Karte ohne eine exquisite Auswahl lokaler Weine finden. Und wer es ganz pur möchte, kann in Bernkastel-Kues den Wein auch direkt beim Winzer probieren.

Die Müdigkeit vom Essen lässt sich als Urlauber danach vielleicht mit einer der geführten Weinwanderungen abschütteln – zum Beispiel vorbei an der berühmten Sonnenuhr, die im Steilhang des Bernkasteler Stadtteils Wehlen zu finden ist. Um 1900 wurde nach ihr auch die bereits oben genannte Wehlener-Sonnenuhr-Lage benannt. Jeden Mittwoch werden Wanderer von 10 bis 12.30 Uhr bis an 10 Meter an die Sonnenuhr herangeführt. Nach telefonischer Vereinbarung über die Telefonnummer 06531/91400 bekommt man die Führung inklusive Umtrunk für 11 Euro. Für weitere 6 Euro gibt es zusätzlich eine Weinprobe in der Steillage.

Fast alles in Bernkastel-Kues lässt die Herzen von Weinliebhabern höher schlagen, ganz besonders im Sommer. Denn zu dieser Zeit finden zum ohnehin prall gefüllten touristischen Angebot in kurzen Abständen zahlreiche Sommerfeste an der Mosel statt. Wer sich also entscheidet, die Stadt noch in diesem Jahr zu besuchen, der sollte den Veranstaltungskalender des Ferienlandes Bernkastel-Kues auf bernkastel.de im Auge behalten.

Die Wehlener Sonnenuhr: Sie gibt die Zeit an und dem Steilhang unter ihr seinen Namen. Foto: TV/Engelbert Kaiser