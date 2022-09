Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Muss ich Verkehrsbehinderungen berücksichtigen auf meinem Weg? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Explosion in Spangdahlem: Haus ist einsturzgefährdet

Gegen 2:25 Uhr sind die Bewohner von Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) durch die Explosion in einem Einfamilienhaus aufgeschreckt worden. Der alleinige Bewohner des Anwesens wurde dabei laut Polizei verletzt, das Gebäude ist stark beschädigt worden. Was bislang bekannt ist.

Kann man Krieg trainieren?

Schießen, patrouillieren, Checkpoints einrichten: Die Soldaten des Bataillons 281 in Gerolstein sind IT-Spezialisten - aber auch ihre militärische Ausbildung wird nun massiv forciert. Hintergrund sind der Krieg in der Ukraine und der Einsatz bei der schnellen Eingreiftruppe der Nato. TV-Redakteur Mario Hübner durfte die Einheit bei einer Übung begleiten. Hier ist sein Bericht.

„Es ist kein Neuanfang, es ist ein Zurückkommen“

Seit zwei Jahren mussten die Bewohner von Bernkastel-Kues nach Wittlich, Trier oder Cochem fahren, wenn sie ein Buch in einer Buchhandlung kaufen wollten - und nicht im Internet. Das hat nun ein erfreuliches Ende, wie unser Kollege Clemens Beckmann erläutert: Petra Görtz arbeitete mehr als 20 Jahre in der Moselstadt - und kehrt nun mit einer neuen Buchhandlung zurück.

11,8 Grad im Klassenzimmer

An fehlendem Heizgas lag es nicht, dass die 133 Kinder, 13 Lehrerinnen und Lehrer, 20 Betreuungskräfte und eine Sekretärin der Trierer Grundschule Egbert eine Woche lang frieren mussten, wie unsere Reporterin Christiane Wolff schreibt. Und die Kinder wussten sich selbst zu helfen.

Schloss Saarfels steht zum Verkauf – Zu welchem Preis?

Der Zustand wird als top beschrieben, über den Preis des Serriger Schlosses ist aber nichts zu erfahren. Und auch der Schlossherr ist schwierig ausfindig zu machen, wie Reporterin Marion Maier erfahren musste. Die Suche nach ihm führt nach Spanien.

Kein Kleingeld für den Parkautomaten? In Bitburg reicht ein Smartphone

Am Parkautomat schnell ein Ticket ziehen und dann ab in die Stadt. Was wie ein guter Plan klingt, stellt unsere münzlose Kollegin Anja Theis in Bitburg vor ein großes Problem. Zum Glück lässt sich in der Stadt seit Kurzem auch mit dem Smartphone bezahlen. Unsere Kollegin hat es ausprobiert.

