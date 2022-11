Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Amokfahrt in Trier: Verurteilter Fahrer weiterhin in Untersuchungshaft

Drei Monate nach der Verurteilung des Trierer Amokfahrers zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sitzt der 52-Jährige weiter in Untersuchungshaft. Warum? Das erklärt unser Kollege Rolf Seydewitz in seinem Bericht, den Sie hier abrufen können.

Woran es hängt: Verkauf des Flughafens Hahn noch immer nicht perfekt

Erst gestern hatten wir berichtet, dass heute die bereits verlängerte Zahlungsfrist für die Kaufinteressenten des insolventen Hunsrückflughafens ablaufen würde. Und nun droht der Verkauf an die eigens gegründete Unternehmensgruppe Swift Conjoy endgültig zu platzen, wie unser Chefreporter Bernd Wientjes schreibt. Noch immer sei die Betriebserlaubnis für den Flugbetrieb auf dem Hunsrückflughafen nicht an die neuen Eigentümer übertragen worden.

Polizei setzt auf DNS-Ergebnisse zu Leichenfund in Temmels

Nach dem grausigen Fund menschlicher Körperteile in Temmels geht die Polizei von einem Zusammenhang mit einem Verbrechen aus. Um Klarheit über die Identität und die Herkunft der Leichenteile zu bekommen, soll die Rechtsmedizin in Mainz eine DNS-Analyse vornehmen. Das Ergebnis steht auch zwei Wochen nach dem grauenhaften Fund noch aus, wie TV-Redakteur Christian Kremer erfahren hat.

Trierer Weihnachtsmarkt startet: Was die Veranstalter sagen

Am Freitag startet der 42. Trierer Weihnachtsmarkt. Auch nach Wegfall der Corona-Einschränkungen ist der Budenzauber von Normalität weit entfernt. Was die Besucher des Trierer Weihnachtsmarkts erwartet? Reporter Roland Morgen hat bei der Veranstalterin Angela Bruch nachgefragt.

Verwahrlostes Pferd: Wer hilft dem Haflinger?

Unsere Kollegin Verona Kerl geht einer Geschichte nach, die Tierfreunde entsetzen dürfte: Auf einer Koppel bei Traben-Trarbach hatte ein Volksfreund-Leser ein verwahrlostes Pferd entdeckt. Der Halter ist längst im Visier der Behörden. Was eine Tierärztin und das Kreisveterinäramt hierzu sagen.

Zehn Kilometer Stau nach Unfall auf der A1-Baustelle nahe Schweich

Da dürfte die Geduld so mancher Aufofahrer strapaziert worden sein: Mehr als zehn Kilometer Stau gab es am Dienstagmorgen auf der Autobahn zwischen Schweich und Wittlich. Was bislang zum Unfall bekannt ist, hat meine Kollegin Mandy Radics am Digital-Desk zusammengefasst.

Endspurt: Trierer Landesausstellung zum Untergang Roms noch bis Ende November

War es eine Katastrophe, ein Übergang? Das Ende des Imperiums der Cäsaren ist Thema der Landesausstellung „Untergang des Römischen Reiches“ in Trier - die noch bis Ende November besichtigt werden kann. Die wichtigsten Infos.

Bitburg ist die erfolgreichste Kleinstadt der Region

Eine Analyse unter 11.000 Kleinstädten Deutschlands ergibt: Die Bierstadt rangiert bundesweit auf Platz 67, wie unsere Reporterin Sabine Schwadorf mitteilt. Warum in der Eifel einiges für den Standort spricht und wie sich Wittlich, Morbach und Konz im Vergleich positioniert haben.