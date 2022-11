Nachrichtenüberblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Beim Pressegespräch stellte Künstler Clas Steinmann die Entwürfe für die Gedenkstätten und den Standort vor. Foto: TV/Verona Kerl

Gekündigte Prämiensparverträge: Was betroffene Kunden nun unbedingt beachten sollten

Mehrere Tausend Prämiensparer erhielten im Frühjahr eine Kündigung von der Sparkasse Trier. Inzwischen gibt es zwei Gerichtsurteile dazu. Warum damit die Sache nicht geklärt ist und nun auch Kunden anderer Sparkassen Rat suchen.

So unterstützen Übergangscoaches Schüler, damit es mit der Ausbildung klappt

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es drei Übergangscoaches, die Schüler im Auftrag des Berufsbildungszentrums beraten. Aufgrund guter Erfolge verlängert das Land die Förderung. Doch nicht jeder Schüler profitiert davon.

Weiß statt rot: Wie ein Mehringer Weingut mit eigenem Glühwein erfolgreich ist

Winzer Adams aus Mehring produzieren Glühwein für den Trierer Weihnachtsmarkt. Was ist das Geheimnis ihres Glühweins, dass er so vielen Menschen schmeckt. Susanne Rendenbach hat es herausgefunden.

Nächster Bauabschnitt auf der B51 zwischen Konz und Trier beginnt - Was man dazu wissen muss

Die letzte Bauphase auf der B51 zwischen Konz und Trier müsste in der nächsten Woche starten. Der Volksfreund hat nachgehakt, was der Sachstand ist.

Bernkasteler Weihnachtsmarkt: Wie teuer sind Reibekuchen, Rindswürste und Glühwein?

Wie sieht das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues aus? Und wie teuer ist alles geworden? Volksfreund-Reporterin Verona Kerl schlendert über den Markt und testet Würstchen, Glühwein und Lebkuchen auf Herz und Nieren.

Jesus-Christ-Birthday-Party in Kröv: Endlich wieder Fete an der Mosel

Nach zwei Jahren Abstinenz steigt in Kröv wieder die vielleicht bekannteste Party des Landkreises: Die Jesus Christ Birthday Party des Jugendclubs. Wir wissen jetzt schon, was die Macher vmit ihren 100 Helfern planen.