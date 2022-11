Nachrichtenüberblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die Eisenbahnstraße in Euren ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Sanierung ist nun beschlossene Sache. Für die Gehwege müssen auch die Grundstückeigner im Stadtteil zahlen. Foto: TV/Christian Moeris

Lebenslange Haft für Polizistenmörder von Kusel

Der Mord an zwei Polizisten auf nächtlicher Streife hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Sie wollten Wilderer stellen - und wurden erschossen. Nun wurde das Urteil gesprochen.

Im Trierer Amokprozess liegt jetzt das schriftliche Urteil vor: Und wie geht’s weiter?

Mehr als drei Monate sind vergangen, seitdem die Schwurgerichtskammer den Trierer Amokfahrer verurteilt hat. Seit dieser Woche liegt das schriftliche Urteil vor. Das Dokument umfasst 116 Seiten. Was das bedeutet und was die Anwälte sagen.

Die beste Fischtheke Deutschlands steht in Wittlich

Frischer Fisch und Meeresfrüchte stehen weit oben auf den Einkaufszetteln. Die beste Fischabteilung Deutschlands findet sich allerdings nicht an der Nordsee, sondern im Wittlicher Einkaufszentrum Bungert. Wie kann das sein?

Spritpreise in Luxemburg: Ab Mittwoch sinken die Preise für Super 95, 98 und Diesel

Im Großherzogtum werden die staatlich festgelegten Spritpreise erneut angepasst. Wie viel kostet das Tanken in Luxemburg nach der aktuellen Änderung?

Eintracht Trier: Ein bekannter Name und ein Stürmer mit besonderer Note

Dieser Tage tummeln sich interessante Akteure im Training des Regionalligisten von der Mosel. Um welche Spieler es geht.

Raser aus Luxemburg mit 268 Stundenkilometern geblitzt

Ein Luxemburger raste durch Frankreich und wurde mit sage und schreibe 268 km/h geblitzt. Erlaubt waren nur 130 Stundenkilometer. Entsprechend hoch fiel die Strafe aus.

Energiesparen in den Verwaltungen: Wer hält sich an die 19-Grad-Regel und wie wird das überprüft?

Bei 19 Grad im Büro eines öffentlichen Gebäudes zu arbeiten, ist eine Herausforderung und die Versuchung, heimlich das Heizungsthermostat aufzudrehen, groß. Wir haben in den Verwaltungen des Kreises Bernkastel-Wittlich nachgefragt und wollten wissen: Wird das Energiesparen kontrolliert?

Parken rund um die Arena ist deutlich teurer geworden — So viel müssen Sie jetzt zahlen!

Mario Barth gilt als Deutschlands erfolgreichster Komiker. Vor einigen Tagen trat er in der Arena Trier auf. Einigen Besuchern war jedoch gar nicht zum Lachen zumute. Denn die Preise fürs Parken sind dort stark gestiegen.

Bundesweite Razzia gegen Internet-Hetzer: Auch in der Region Trier gab’s Durchsuchungen

Seit den frühen Morgenstunden geht die Polizei bundesweit gegen Internet-Hetzer vor. Auch in der Region Trier gab es Durchsuchungen.

Guildo Horn: „Weihnachten ist eine der schönsten Drogen der Jetztzeit“

Helfen Nussecken in der Krise? Wann wird die Europahalle in Trier in Guildo-Horn-Arena umbenannt? Warum sind die Weihnachtskonzerte derartige Publikumsmagnete? Und wie kommt es zu Liedern wie jenem von Frida, der Weihnachtsgans? Wer anders als Guildo Horn könnte diese Fragen beantworten?