Kriminalität : Riskante Chats: Polizei ermittelt immer öfter wegen Kinderpornografie

Trier Kinderpornografie zu besitzen oder zu verbreiten, ist seit kurzem als Verbrechen eingestuft und härter bestraft. Die Täter sind oft Jugendliche und junge Erwachsene.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katharina de Mos Chefreporterin

Immer öfter muss die Polizei aktiv werden, weil Menschen kinder- und jugendpornografisches Material verbreiten. Die Kriminalstatistik verzeichnet einen „starken Aufwärtstrend“: 2017 gab es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier noch 91 Fälle. 2021 waren es schon 384 – also mehr als vier Mal so viele. Landesweit haben sich die Zahlen allein 2021 fast verdoppelt (von 1.017 auf 2.055 Fälle). Wer sich unter den Tätern fiese, mittelalte Männer vorstellt, liegt in vielen Fällen daneben.

Geraten zuletzt doch auch viele Jugendliche und junge Erwachsene in Konflikt mit dem Gesetz, weil sie Nacktbilder von Minderjährigen empfangen oder versenden. „Sexting“ – ein Begriff, der sich aus „Sex“ und „Texting“ zusammensetzt und das Verschicken von „Nudes“ – also Nacktbildern – ist unter Heranwachsenden, die ihre Sexualität entdecken, weit verbreitet. Besonders problematisch – und für die Betroffenen auch psychisch sehr belastend – wird es, wenn solche Bilder ungewollt mit anderen oder sogar in Gruppen geteilt werden. Die Polizei rät, dann umgehend Anzeige zu erstatten und die Bilder auf keinen Fall weiterzuleiten.

Extra Das rät die Polizei Kindern und Jugendlichen Sei bedacht, wenn du Bilder oder Videos von Dir an andere weiterleitest. Nach einem Streit könnten sie weiterverbreitet werden.

Lasse dich nicht unter Druck setzen, wenn ein Freund oder eine Freundin freizügige Bilder von Dir verlangt. Das ist kein Liebesbeweis.

Denke daran: Einmal im Internet veröffentlichte Inhalte lassen sich nur schwer wieder löschen.

Verbreite auch du keine Bilder von anderen weiter. Du könntest dich strafbar machen.

Wende dich an Eltern oder an eine andere Vertrauensperson, wenn jemand Bilder oder Videos von dir gegen dein Einverständnis verbreitet. Dabei kann es sich um eine Straftat handeln. Dagegen solltest du dich wehren und gemeinsam Anzeige bei der Polizei erstatten.

Was vielen nicht bewusst ist: 2021 wurde das Gesetz deutlich verschärft. Seitdem gilt sexualisierten Gewalt gegen Kinder nach Auskunft des Trierer Polizeipräsidiums als Verbrechen – und nicht mehr als Vergehen. Jedenfalls wenn es sich bei den Tätern um Menschen ab 18 Jahren handelt. Es macht sich also auch derjenige strafbar, der ein ungewollt zugeschicktes Bild – zum Beispiel bei WhatsApp – herunterlädt. „Die Einstufung als Verbrechen sieht eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vor, und eine Einstellung aufgrund Geringfügigkeit ist ausgeschlossen“, teilt die Polizei mit. Jugendlichen ab 14 droht eine Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht, was später bei Bewerbungen zu Problemen führen kann. Auch Eltern müssen mit Konsequenzen rechnen – zum Beispiel, wenn der Handyvertrag auf ihren Namen läuft. Kinder unter 14 sind zwar nicht strafmündig. Dennoch kann es zu Hausdurchsuchungen oder zur Beschlagnahmung von Smartphones kommen.

Das Ganze hat aber auch schwere emotionale Folgen. „Wenn Jugendliche erleben, dass sie die Kontrolle über ihre eigenen Bilder verloren haben, setzten massive Schuld- und Schamgefühle ein“, sagt Corinna Engelmann vom Trierer Kinderschutzbund. Betroffene hätten Angst, sich anzuvertrauen, ließen sich manchmal zu weiteren Aufnahmen zwingen. Rückzug, selbstverletzendes oder aggressives Verhalten, Vertrauensverlust, depressive Phasen bis hin zu suizidalen Gedanken könnten die Folge sein. Das Gefühl, vor allen „nackt“ zu sein, erhöhe die Hemmschwelle sich anderen anzuvertrauen, sagt Engelmann. Deswegen sei die Prävention so wichtig.