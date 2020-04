Abschied nehmen in Zeiten von Corona - So verändern sich Rituale des Trauerns

Trier Wie viele Menschen aktuell an einer Bestattung teilnehmen können, ist in der Region Trier nicht eindeutig geregelt. Die Umstände der Pandemie haben Auswirkungen auf die Art, wie Angehörige Abschied nehmen.

Die offiziellen Zahlen Auf der Homepage des Bistums Trier stand bis zum 20. April, die Beisetzung auf dem Friedhof dürfe nur „im aller­engsten Familienkreis und entsprechend den örtlichen Vorgaben bezüglich der Nutzung der Leichenhallen stattfinden.“ Von fünf Menschen plus Bestatter und Liturg war die Rede. Eine Zahl, die in vielen Gesprächen rund um das Thema Corona und Beerdigung kursiert.

In Trier gibt es ein Trauernetzwerk, in dem sich verschiedene Eirichtungen zusammengeschlossen haben, um trauernden Menschen zur Seite zu stehen – einzeln, in der Gruppe, während Wanderungen oder Gedenkfeiern. Und es gibt ein offenes Café-Angebot.

Die Entstehung der Zahlen Auf Nachfrage beim Bistum Trier erklärt Sprecherin Judith Rupp, der Generalvikar habe sich bei dem Fünf-Menschen-Gebot plus Bestatter und Liturg an die Regelungen der beiden Bundesländer, in denen das Bistums Trier liegt, gehalten. Doch von fünf Menschen ist weder in der rheinland-pfälzischen noch in der saarländischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Rede. In der Tat gebe es dort keine zahlenmäßigen Festlegungen, sagt Judith Rupp. Der Generalvikar habe aber eine einheitliche Regelung für das Bistum Trier als notwendig erachtet.