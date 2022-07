Rechte von Mietern : Was tun, wenn plötzlich kein Warmwasser mehr läuft

Düsseldorf Darf der Vermieter die Warmwasser-Zufuhr drosseln, um Energie zu sparen? Ist eine Mietminderung in einem solchen Fall berechtigt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Der Fall von Dippoldiswalde in Sachsen lässt viele Mieter aufschrecken: Eine Wohnungsgesellschaft stoppte die nächtliche Warmwasser-Zufuhr in rund 600 Wohnungen, zumindest bis September. Kommt ähnliches jetzt auch auf andere Mieter zu?

Warum sollte mein Vermieter das Wasser überhaupt beschränken? Viele Vermieter müssen derzeit bei hohen Zahlungsforderungen der Energieversorger in Vorkasse gehen. Denn die Kosten für Warmwasseraufbereitung bezahlt der Mieter in der Regel über die Nebenkostenabrechnung des Vermieters. Wenn die aktuellen Abschläge aber noch 2021 berechnet wurden, als die Energiepreise noch weitaus geringer waren als jetzt, bekommen auch Vermieter finanziellen Druck, da sie vom Mieter weitaus weniger erhalten, als sie selbst an den Versorger zahlen müssen. Da Nachzahlungen erst nach Ablauf der jährlichen Nebenkostenrechnung eingefordert werden können, bleibt der Vermieter zunächst auf den Kosten sitzen. Theoretisch steht es also in seinem Interesse durch Drosselung des Warmwassers selber die Kosten zu deckeln, aber auch den Vermieter vor hohen Nachzahlungen zu schützen.