Trauerfeier : Schweigeminute und Trauerfeier: Rheinland-Pfälzer gedenken getöteter Polizisten aus Kusel

Trier Im ganzen Land haben Menschen am Freitagvormittag der in der Nähe von Kusel ermordeten Polizisten gedacht. Die Ministerpräsidentin sprach bei einer Trauerfeier ihre Anteilnahme aus, in Trier läuteten die Domglocken und auch die US-Airbase Spangdahlem hielt eine Gedenkminute ab.