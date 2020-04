Trier/Konz Dominic Mainzer appelliert mit einem ungewöhnlichen Film an die Menschen, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Die herrlichen Luftaufnahmen der Stadt sollen Mut machen und Vorfreude wecken.

Der 27-Jährige aus Konz hat den zweieinhalb-minütigen Film erstellt. Dieser ist ein Zusammenschnitt von Drohnen-Aufnahmen der bekanntesten Trierer Sehenswürdigkeiten. Ein Zusammenschnitt, der beim Zuschauer individuelle Erinnerungen wecken mag an die Zeit vor der Corona-Pandemie: An Picknick im Palastgarten oder Wasserspiele auf dem Kornmarkt ist ja seit Wochen schon nicht mehr zu denken. „Ich hatte schon länger den Plan, den Trierern ihre Stadt aus einer einzigartigen und atemberaubenden Perspektive zu zeigen“, erzählt Dominic Mainzer, der mit dem Filmemachen vor drei Jahren begann – als er eher durch Zufall eine Drohne in die Hand bekam. Diese rüstete er mit einer Kamera aus und brachte sich in kurzer Zeit alle notwendigen Fähigkeiten im Selbststudium bei. Vor der Corona-Krise war er immer wieder als Videograf im Einsatz, vor allem bei Hochzeiten in Deutschland und in Luxemburg. Weil derzeit keine Veranstaltungen stattfinden, fand er in den vergangenen Tagen Zeit und Ruhe, sein lange geplantes persönliches Projekt umzusetzen.