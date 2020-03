Kostenpflichtiger Inhalt: Überfall in Trier

Trier Sein Bankraub ohne Waffe ist eine Verzweiflungstat: Für einen 62-jährigen Trierer endet die Sache vor dem Landgericht mit einem milden Urteil.

Immerhin hat der heute 62-Jährige bisher 22 Haftstrafen – vorwiegend für Vermögensdelikte – abgesessen. Doch das Verfahren vor der Ersten Großen Strafkammer endet vorzeitig mit einem milden Urteil: zwei Jahre und fünf Monate Freiheitsstrafe. Der Verurteilte wirkt fast erleichtert, erneut ins Gefängnis gehen zu können, und nimmt das Urteil sofort an. Er wird dort wieder als Hausarbeiter tätig werden und alkoholabstinent leben können, was ihm draußen noch nie gelungen ist.

Kein Problem für die Erste Große Strafkammer bietet der Tatbestand. Der wurde vom Angeklagten gleich nach seiner Festnahme am 10. August 2019 eingeräumt. „Joo, ich war‘s. Hatte nichts mehr zu fressen. Was sollte ich machen?“, habe er bei der ersten Vernehmung gesagt. Dazu ein Kripobeamter: „Wir haben ihn nur aufgrund einer Personenbeschreibung als Täter verdächtigt. Die Videoaufzeichnung der Bank war sehr undeutlich. Hätte er abgestritten, hätten wir ein Problem gehabt.“

Und das ist der Sachverhalt: Am späten Nachmittag des 8. August 2019 betritt der Angeklagte unbewaffnet die Deutsche-Bank-Filiale an der Trierer Hosenstraße und ruft: „Das ist ein Überfall, keine Polizei, geben Sie mir Geld!“ Die erschreckte Kassiererin gibt ihm 330 Euro Münzgeld in Rollen, Scheine habe sie nicht, erklärt sie. Er nimmt es und verschwindet. „Der ältere Herr wirkte irgendwie verzweifelt“, sagt später die Angestellte, die den Vorfall ohne Folgen verkraftet hat.