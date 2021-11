Coronavirus : Selbsttests sind in Trier fast überall knapp: Apotheken und Drogerien haben Lieferschwierigkeiten

Foto: Sina Olbrich

Trier Die neu entdeckte Omikron-Variante aus Südafrika verschärft die Situation. Auch Geimpfte sollen sich regelmäßig auf Covid-19 testen. Die Folge: Schnelltests sind zur Rarität geworden. So ist das Angebot in Apotheken und Drogerien in Trier.