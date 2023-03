Nach einem Jahr Umbau Sport im Freien und Stufen am Wasser – Was halten die Schweicher vom neuen „Klein-Venedig“?

Schweich · Seit Anfang 2022 wird die Anlage am Föhrenbach in Schweich umgestaltet. Jetzt sind die Arbeiten fast abgeschlossen. Wie die Schweicher ihr „Klein-Venedig“ finden und wie viel der Umbau am Ende gekostet hat.

12 Bilder Klein-Venedig in Schweich – So sieht die neue Anlage am Föhrenbach aus 12 Bilder Foto: Franziska Trampert

Von Franziska Trampert

Obwohl das Wetter in Schweich zuletzt eher wechselhaft und grau war, spazierten trotzdem einige Schweicher durch „Klein-Venedig“ und betrachteten neugierig die neue Anlage. Denn am Ufer des Föhrenbachs hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan: Die alten Holzkonstruktionen sind weg, die Brücken bestehen jetzt aus Stahl, und der Weg wurde mit neuen, hellgrauen Steinen gepflastert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Klein-Venedig in Schweich – So sieht die neue Anlage am Föhrenbach aus