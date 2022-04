Trierer Innenstadt : Zum zweiten Frühstück ein Weinchen am Trierer Hauptmarkt

Familientreffen am Weinstand - gleich mehrere Generationen im Alter von sieben bis 84 genießen die Atmosphäre auf dem Hauptmarkt. Foto: Pütz Karin

Trier Was macht den Weinstand am Hauptmarkt eigentlich so attraktiv? Warum lockt er so unterschiedliche Menschen an? Wir haben es ausprobiert.