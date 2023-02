„DocStefan“ : Erste Hilfe-Tipps vom Tierarzt: Doc Stefan und Hündin Loula gehen auf Tour

Stefan Oetjen betreibt seit 2020 seine Praxis „Chiropraktik für Hunde“ in der Herzogenbuscher Straße. Nebenbei gibt er Erste-Hilfe-Kurse für Hunde- und Katzenbesitzer. Zusätzlich möchte er sich nun ein neues Standbein aufbauen.

Stefan Oetjen arbeitet als Tierarzt und Chiropraktiker in der Herzogenbuscher Straße. Er befasst sich schwerpunktmäßig mit manueller Therapie und Chiropraktik beim Hund. Um die Probleme seiner vierbeinigen Patienten zu ergründen und zu beheben, arbeitet er mit unterschiedlichen Methoden und Therapiegeräten: Ein Laufband für Hunde, eine Laser- und Elektrotherapie und ein Schallwellengerät hat er in seiner Praxis. Mit diesen unterschiedlichen Behandlungsmethoden korrigiert er Bewegungsabläufe, behebt Muskel- oder Gelenkprobleme und hilft den Tieren bei der Erholung nach Operationen.

Seine Leidenschaft für Tiere habe Oetjen schon sehr früh entdeckt. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen und war früh in Kontakt mit ihnen“, sagt er. Da Oetjen auf dem Land groß geworden sei und sein Großvater einen Bauernhof besaß, auf dem Katzen und Schweine herumliefen, haben Tiere schon früh in seinem Leben eine Rolle gespielt. Nach seinem Abitur war Oetjen klar, dass ein klassischer Bürojob nichts für ihn ist. Er bewarb sich auf einen Studienplatz für Tiermedizin und obwohl sein Abiturschnitt im Normalfall nicht ausgereicht hätte, bekam er den Studienplatz über ein Losverfahren.

Neben seiner Tätigkeit als Tierarzt und Chiropraktiker verfolgt Oetjen nun eine neue Idee: Unter dem Künstlernamen „DocStefan“ veranstaltet er am 11. März das Event „Tierische Erste Hilfe für Hunde- und Katzenbesitzer“ im großen Saal der TUFA. Dabei verrät Oetjen allerlei Tipps und Tricks zu vielen Fragen rund um die Erste Hilfe fürs Tier und verdeutlicht sie mit Beispielen aus seiner beruflichen Laufbahn. Die Besucher erhalten Infos zur Atmung, dem Herzen oder dem Kreislauf des Hundes und der Katze. Sie erfahren, wie sie sich bei Verbrennungen, Insektenstichen oder Vergiftungen ihres Tieres zu verhalten haben. Die Veranstaltung soll interaktiv und in einem entspannten Rahmen stattfinden.

DocStefan – auf Tour mit Loula

Begleitet wird „DocStefan“ von seiner 7-jährigen Mischlingshündin Loula, die einiges auf der Bühne demonstrieren wird. Oetjen veranstaltet dieses Event, um die Hunde- und Katzenbesitzer über die Gesundheit ihrer Tiere aufzuklären und ihnen nützliche Infos und Techniken mit an die Hand zu geben. „Ich möchte jedem Hunde- und Katzenbesitzer ein breites Basiswissen zum Thema Erste Hilfe vermitteln, damit sie nicht immer sofort zum Tierarzt laufen müssen, sondern ihrem Tier im Zweifelsfall auch selbst helfen können“, sagt Oetjen. Tickets für das Event gibt es über Ticket regional und über TUFA Trier. Oetjens Auftritt in der TUFA soll ein Startschuss für viele weitere Veranstaltungen deutschlandweit sein.

Tierarzt, Kursleiter, Autor: Der berufliche Werdegang

Der aus Bremen stammende Tierarzt und Chiropraktiker habe in seiner Laufbahn bereits einiges erlebt. Nach seinem Studium arbeitete er einige Zeit als Assistenzarzt, ehe er 1994 in eine Klinik für Kleintiere in Hamburg wechselte. Dort erlangte er 1998 die Anerkennung zum Fachtierarzt für Kleintiere und entwickelte einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde- und Katzenbesitzer. Anschließend hielt er etwa 100 solcher Kurse in Norddeutschland. Von 1996 bis 2000 betreute er zwei Wildhunderennbahnen in Hamburg und Hildesheim, wodurch er auf diese speziellen Hunde und ihren Bewegungsapparat aufmerksam wurde. Des Weiteren schrieb er die Ratgeber „Der gesunde Hund“ und „Die gesunde Katze“ und überarbeitet momentan seinen im Jahr 2006 erschienenen Roman „Faye mein großes kleines Hundeleben“. Auf das Schreiben kam er, da er es liebe, von den Geschichten und Anekdoten zu berichten, die er in seinem beruflichen Umgang mit Mensch und Tier erlebe.