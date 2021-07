Wohnen : Mehr Platz zum Wohnen in Trier-Land

Wann gibt es neue Baustellen in der Verbandsgemeinde Trier-Land? Um in Zukunft neue Flächen für Wohnen und Gewerbe zu haben, soll der Flächennutzungsplan der VG fortgeschrieben werden. Foto: dpa/Thomas Warnack

Igel/Welschbillig Der Raum für neue Häuser in der Verbandsgemeinde Trier-Land wird langsam knapp. Neue Pläne sollen in Zukunft den Wohnraum in den Gemeinden sichern.