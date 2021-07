Nachtleben : Wo der Bass wieder hämmert – diese Trierer Clubs haben nach dem langen Lockdown geöffnet

Besitzer Atilla Gülgen vor dem Forum, ehemals Metropolis, in der Trierer Innenstadt. Der Club hat nach langer Corona-Pause wieder geöffnet. Foto: Roland Morgen

Trier Seit Anfang Juli darf in Diskotheken und Clubs wieder getanzt werden – allerdings unter strengen Corona-Auflagen. Lohnt sich das für die Betriebe überhaupt? Der TV hat in der Stadt herumgefragt.

Von Christoph Fischer, Elena Freund, Katharina Rings, Eva Schöben und Veronika Königer

Ohrenbetäubende Musik, Cocktail-Geschmack im Mund, schwitzende Menschen, die sich dicht gedrängt im Takt bewegen – so liefen lange Clubnächte ab, bevor die Corona-Pandemie zuschlug und dazu führte, dass die Betriebe monatelang geschlossen bleiben mussten. Am 2. Juli konnten Clubs und Diskotheken dann wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen. Eine Regel macht den Betreibern dabei besonders Schwierigkeiten: die Personenbegrenzung.

Diese Vorgabe führt auch dazu, dass manche der Trierer Clubs weiterhin geschlossen bleiben, beispielsweise Lucky’s Luke, die Kultkneipe mit Clubbetrieb an der Römerbrücke. Dort dürften nur etwa 40 Personen hinein, und das lohnt sich laut Mitarbeiter Holger Menke nicht, um den Betrieb am Laufen zu halten. Ob dieses Jahr überhaupt noch geöffnet wird, ist unsicher. Denn: Ab August stehen Renovierungsarbeiten an, danach bleibe abzuwarten, wie sich die Lage entwickle. „Komplett zu schließen, steht aber nicht zur Debatte“, betont Menke.

Auch der Club Toni im Palais Walderdorff am Domfreihof bleibt zuerst einmal geschlossen, da sich eine Öffnung mit der begrenzten Anzahl an Gästen dort nicht lohnt. Die gleiche Situation herrscht im Club 11 in der Simeonstraße, auch dort sieht der Betreiber keinen Sinn, unter den derzeitigen Corona-Bedingungen zu öffnen.

Info Corona-Auflagen für den Club-Besuch Die Öffnung von Diskotheken und Clubs in Rheinland-Pfalz ist für bis zu 350 Besucher zulässig. Dabei gilt allerdings die Personenbegrenzung, das heißt höchstens ein Gast pro fünf Quadratmeter. Außerdem gelten das Abstandsgebot, die verschärfte Maskenpflicht, das heißt medizinische oder FFP2-Masken, die Pflicht zur Kontakterfassung und die Testpflicht außer für Geimpfte und Genesene. Die Maskenpflicht entfällt, wenn Personen einen Sitz- oder Stehplatz einnehmen, bei dem das Abstandsgebot gewahrt wird. Der Betreiber muss eine ausreichende Lüftung aller Räume durch technische Vorrichtungen sicherstellen und ein Hygienekonzept vorlegen.

Die villaWuller, besser bekannt als „die Villa“, leidet ebenfalls unter den Vorgaben zur Personenbegrenzung. Gefeiert werden dürfte auf der verhältnismäßig kleinen Tanzfläche nur mit acht Personen. Würden die Räume jedoch privat angemietet werden, könnten dort bis zu 100 Personen tanzen. Das kommt allerdings nicht infrage: „Wir wollen, dass die Villa ein Ort bleibt, der allen ungeachtet ihrer finanziellen Verhältnisse zur Verfügung steht“, sagt Jan Walter, Vorsitzender des Kulturvereins villaWuller. „An diesem Prinzip halten wir auch in der Krise fest“. Also: Zuerst einmal keine Tanzfläche wie vor Corona.

Der Betrieb steht aber keineswegs still. In enger Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturgraben wird der direkt hinter der Villa gelegene Schießgrabenhof für Veranstaltungen wie etwa die „Backyard Sessions“ genutzt, bei denen unter freiem Himmel Musik aufgelegt wird. Mittlerweile darf dabei auch wieder getanzt werden – in markierten Bereichen um die Sitzinseln herum, innerhalb der Gruppe von Leuten, mit denen man die Villa besucht, und mit Mindestabstand zu den anderen Gästen.

Einfach sei es insbesondere am Anfang der Corona-Pandemie für den Kulturverein nicht gewesen, berichtet Walter. Die sich ständig verändernde Lage während der Pandemie setzte dem Team hart zu. Man sei bei jeder Aussicht auf Lockerungen skeptisch gewesen und habe sich schwer damit getan, der Politik zu vertrauen. Insbesondere die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes empfinde man als Enttäuschung und wünsche sich mehr Differenzierung zwischen Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich.

Nichtsdestotrotz kommt für die Zukunft die Zuversicht auf, dass die Zeiten besser werden können. Die Stadt Trier habe sich als Vermieterin des Gebäudes kooperationsbereit gezeigt und erkenne die Rolle der Villa in der Trierer Kulturszene an. Die Gäste halten sich an die Hygieneregeln, und das Team beißt sich immer noch voller Motivation durch. Jan Walter richtet allerdings einen dringenden Appell an die Politik: „Egal, was ihr macht, bitte bezieht auch die Clubs mit ein!“

Freunde durchtanzter Nächte können sich dennoch über den Öffnungsschritt freuen, denn zwei Trierer Clubs konnten trotz der strengen Vorgaben wieder ihren Betrieb aufnehmen. Einer davon ist der Secret Club in Trier-West, ehemals A1. Normalerweise würde der Club eine Sommerpause machen, aber die Betreiber haben sich dazu entschieden zu öffnen, um das Personal aus der Kurzarbeit zu holen. Aktuell gibt es dort nur normalen Clubbetrieb, Künstler wären kostentechnisch derzeit nicht tragbar. Allerdings seien Nachfrage und Auslastung im Secret Club hoch, der Betrieb ist knapp in den grünen Zahlen. Nach vier Corona-Infektionen, die nun bekannt geworden sind, ist noch nicht ganz klar, wie es in den kommenden Tagen hier weitergeht. Sollte sich „die Lage nicht drastisch verschlechtern und mehr Infektionen bekannt werden“, stehe nach Rücksprache mit den Behörden einer Öffnung an diesem Wochenende nichts entgegegen, teilt der Club auf seiner Facebook-Seite mit.