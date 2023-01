Porträt Christoph Postler : Ein Jugendpfleger, der den Wald liebt: „Viele Menschen haben den Kontakt zur Natur verloren“

Info

Christoph Postler ist Jugendpfleger in Föhren. Dort bietet er unterschiedliche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an. Er kocht mit Ihnen, sie erkunden die Natur rund um Föhren oder werden gemeinsam kreativ und bemalen Steine oder fertigen Bienenwachskerzen an. Außerdem arbeitet Postler als Waldpädagoge. In diesem Rahmen organisiert er verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Wald und Natur. Er zeigt Kindern, wie sie kleine Hütten im Wald bauen, veranstaltet Nachtwanderungen, bei denen er mit den Teilnehmern mithilfe eines Fledermausdetektors Fledermäuse aufspürt oder organisiert und leitet Pilzexkursionen, bei denen die Teilnehmer erfahren, welche Pilze essbar, ungenießbar oder giftig sind.