Innenstadtverkehr : Trierer Innenstadt: Zu schnell trotz Tempo 30 – aber kein Zebrastreifen mehr

Die Betroffenen Anwohner und Vertreter der ansässigen Institutionen zeigen mit ihrer Reihe am Ende der Windmühlenstraße an, wo ihrer Meinung nach eine gut erkennbare Überquerungshilfe für Fußgänger hingehört. Foto: Knopp Friedhelm

Trier Anwohner und Einrichtungen an der Feld- und Windmühlenstraße in Trier sind empört über städtische Verkehrsmaßnahmen. Was ist passiert?