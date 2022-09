Umfrage : Teuer, teurer, Spritpreise in der Region – Tanken in Trier wird zur Belastung

Trier Die Spritpreise sind wieder deutlich gestiegen. Dabei trifft es die Trierer besonders hart. Am Montag lag der Dieselpreis wieder unter 2.30 Euro – nachdem er zuvor fast drei Euro betragen hatte. Super E10 lag bei rund 2 Euro. (Stand: Montag, 17.30 Uhr) Wieviel ist zu viel? Und ab wann lassen die Menschen ihr Auto stehen und steigen auf Alternativen um? Wir haben nachgefragt.

Von Laura Krabsch

Der Tankrabatt ist Geschichte und auch für das 9-Euro Ticket gibt es aktuell noch keine Alternative. Für viele Menschen in der Region bedeutet das, dass sie wieder mehr mit dem Auto fahren – trotz der aktuellen Spritpreise. Die sind bekanntlich in Trier ohnehin teurer als in umliegenden Städten und Kreisen. Wie gehen die Menschen mit der aktuellen Situation um? Und ist es für sie eine Option, das Auto stehenzulassen?

Für Reinhold Rech und seine Frau ist das definitiv eine Möglichkeit. „Wenn es sich vermeiden lässt, lassen wir das Auto stehen und gehen zu Fuß.“ Für die aktuellen Preise hat das Ehepaar wenig Verständnis. „Das ist Abzocke. Dann noch die steigenden Heizkosten – das wird für viele Menschen ein schwerer Winter.“ Die beiden Trierer tanken nicht in der Region. Sie fahren nach Kell am See. Dort seien die Spritpreise ähnlich zu denen in Nachbarland Luxemburg. Und tatsächlich – während in Trier der Preis für den Liter Diesel am Montagmittag um 14 Uhr bei bis zu 2,63 Euro lag, zahlen Autofahrer in Kell am See 2,09 Euro. Der Liter Super lag zur selben Zeit sogar bei „nur“ 1,91 Euro, wohingegen Trierer rund 10 Cent mehr zahlten.

Auch Luxemburger Alex Weber (21) empfindet die Preise in Trier als viel zu hoch. Da er selbst ein Elektroauto fährt, ist er nicht ganz so stark von den steigenden Spritpreisen betroffen. Trotzdem sei ihm natürlich aufgefallen, dass auch die Preise in Luxemburg deutlich gestiegen seien. „Aktuell fahre ich noch genauso viel wie vorher. Sollten die Preise aber weiterhin so steigen, würde ich auf Busse und Züge umsteigen. Für Fahrten in die Stadt mache ich das ohnehin schon“, erzählt er.

In Luxemburg sind die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei. Könnte der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine Alternative zum Auto darstellen? Besonders jüngere Menschen scheinen dafür offen zu sein. Eine werdende Mutter aus der Eifel wünscht sich, dass der ÖPNV gerade auf dem Land ausgebaut wird. „Ich wohne auf einem Dorf. Innerhalb vom Dorf fahre ich kein Auto, aber für Einkäufe und ähnliches bleibt mir keine andere Wahl. Da bin ich auf das Auto angewiesen.“

Auch Emilia Thomas (21) ist mehr als unzufrieden mit den Alternativen in Trier. „Sowohl fürs Radfahren als auch für die Nutzung des ÖPNV ist die Infrastruktur in Trier absolut sch***e“, ärgert sie sich. Und dabei legt sie Wert auf nachhaltige Alternativen. „Ich war auch schon vor dem Anstieg der Spritpreise viel mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs; der Umwelt zu Liebe und, weil ich gerne Bewegung in meinem Alltag integriere“, erklärt sie. Die Studentin kommt aus Nettetal in Nordrhein-Westfalen. Fahrten in die Heimat plane sie inzwischen sorgfältig: „Früher bin ich öfters und spontan gefahren.“ Wenn sie dann doch in die Heimat fährt, achte sie darauf, dass sie maximal 130 Kilometer pro Stunde fahre und nicht unnötig beschleunige.

Philippe Kunrath ist in einer ähnlichen Situation wie Emilia. Auch er würde sich eine bessere Busanbindung wünschen. Der 26-Jährige arbeitet in Luxemburg. Mit dem Bus zur Arbeit zu fahren, sei aktuell keine Option für ihn. „Es gibt quasi keine Verbindung“, erzählt er sichtlich genervt. „Für mich, mit einem relativ kurzen Arbeitsweg, ist es noch irgendwie auszuhalten, aber was machen Personen, die 20 oder 50 Kilometer zur Arbeit fahren müssen?“, fragt er. Fahrten zu der Familie ins Saarland reduziere er auf ein Minimum. Wenn das Unvermeidliche eintrifft und er wieder tanken muss, mache er das nur in Luxemburg.

Karin Jeckel (67) ist Taxifahrerin. Für sie gehört das Fahren somit zum Alltag. Privat lässt sie das Auto aber aktuell stehen, wenn es sich vermeiden lässt: „Da fahre ich wirklich nur das Nötigste.“ Für die schwankenden Preise in der Region hat sie kein Verständnis. „Die Spritpreise sind einfach zu hoch, aber speziell in Trier. Dann fährt man 20 Kilometer raus und es ist direkt billiger. Das dürfte es in Deutschland nicht geben“, ärgert sie sich. In Luxemburg habe man dieses Problem nicht, ergänzt die Triererin.

„Ich brauch gar keinen Gedanken daran zu verschwenden, weniger zu fahren,“ erklärt Laurenz Wüsten (23). Der Student hat, wie viele andere, durch mangelnde ÖPNV-Anbindungen in der Region kaum Möglichkeiten von A nach B zu kommen, wie er selbst sagt. Auch er tankt nur in Luxemburg. Die aktuellen Preise in Trier empfinde er als Zumutung. „Für den Normalverbraucher ist das eine echte Belastung.“

