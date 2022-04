Gastro : Mit Mutti und mit Herzlichkeit: Wie Flieten Franz Deutschlands bester Jung-Gastronom werden will

Max Laux (34), bekannt als Flieten Franz will am Wochenende die Jury des Gastro-Gründerpreises in Hamburg von seinem Essen und seinem Konzept überzeugen. Zum Erfolgsrezept gehören Annette Laux‘ – Muttis – Soßen. Foto: Leadersclub

Trier Für den Flieten Franz geht es ums Ganze: Am Wochenende will der Unternehmer Trier stolz machen und den Gastro-Gründerpreis nach Hause holen. Dazu tritt er in Hamburg mit seinem Team gegen eine starke Konkurrenz bei der Gastro-Messe Internorga an. So will er die Jury überzeugen.