Traumhäuser : Historische Stadtvilla, Haus mit 14 Garagen, Architekturjuwel für 5,9 Millionen Euro – Diese Luxus-Immobilien stehen in Trier zum Verkauf

Foto: Thorben Behring

Trier Ein Grundstück von 20.000 Quadratmetern, Kamin aus dem 17. Jahrhundert und 6,5 Meter hohe Decken. Wer so etwas sucht, wird derzeit in Tarforst fündig. Doch auch weniger teure Immobilien finden sich aktuell in Trier. Was die Stadt noch zu bieten hat.